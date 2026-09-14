Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılarak rakip saha kabusunu sürdürdü. Bu sezon dış sahada sergilediği tutuk grafikle dikkat çeken Karadeniz temsilcisi, ligde çıktığı 3 deplasman mücadelesinden yalnızca 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet çıkararak toplamda 1 puan toplayabildi.

Dış sahadaki ilk puanını ligin açılış haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak elde eden bordo-mavililer; ilerleyen haftalarda önce Amed Sportif Faaliyetler’e 2-1, ardından da TÜMOSAN Konyaspor’a 1-0 mağlup olup deplasmandaki gidişatını düzeltmeyi başaramadı.

GEÇEN SEZON DEPLASMAN LİDERİYDİ

Trabzonspor, geçen sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olmuştu.

Geçen sezon 77 puanla şampiyon olan Galatasaray ile 74 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ardından ligi 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, dış sahada bu rakiplerinden daha fazla puanı hanesine yazdırmıştı.

Trabzonspor, dış sahada 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan elde etmiş, Fenerbahçe 35, Galatasaray ise 34 puan toplamıştı.

Geçen sezon dış sahada 2,11 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, bu sezon 3 maçta ise 0,33 puan ortalamasında kaldı.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜ DEPLASMAN BAŞLANGICI

Trabzonspor, son 8 sezonun ilk haftalarına bakıldığında en kötü deplasman başlangıcını 2026-2027'de yaptı.

En son 2018-2019 sezonun ilk haftalarında oynadığı 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon da aynı sonuçları tekrarlayarak son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde en iyi başlangıcını ise 2021-2022 sezonunda 3 maçta 9 puanı hanesine yazdırarak elde etmişti.