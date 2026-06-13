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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemindeki genç yeteneklerden birini elinden kaçırdı.

Flamengo forması giyen 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Ryan Roberto'nun, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e transfer olmaya hazırlandığı öğrenildi.

SHAKHTAR VE FLAMENGO ANLAŞTI

ESPN'de yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk, genç futbolcunun bonservisinin yüzde 90'ını satın almak için Flamengo ile anlaşma sağladı. Tarafların yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

TRABZONSPOR DA DEVREDEYDİ

Ryan Roberto'nun adı son dönemde Trabzonspor ile de anılıyordu.

Bordo-mavili kulübün daha önce yaptığı 6 milyon euroluk teklifin ardından rakamı 10 milyon euro seviyesine çıkardığı öne sürülmüştü.

Ancak genç oyuncunun kariyerine Avrupa'da Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'te devam etmeyi tercih ettiği ifade edildi.

BREZİLYA PORTFÖYÜ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Ukrayna Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Shakhtar Donetsk, uzun yıllardır Brezilya pazarındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

FLAMENGO'NUN YENİ YILDIZLARINDAN

Henüz 18 yaşında olan Ryan Roberto, Flamengo altyapısından yetişen en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak gösteriliyor.

Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Flamengo forması giyen 18 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Ryan Roberto'nun tercihi Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk oldu.

Ukrayna Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Shakhtar Donetsk, Brezilya'dan genç oyuncu transferleriyle biliniyor.

FLAMENGO SHAKHTAR DONETSK İLE ANLAŞTI

ESPN'in haberine göre; Shakhtar Ryan Roberto'nun bonservisinin yüzde 90'ını satın almak için Flamengo ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'UN 10 MİLYON EURO'YA GÖZDEN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLİYORDU

Trabzonspor'un daha önce yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi 10 milyon Euro'ya çıkardığı iddia ediliyordu. Ancak genç oyuncu tercihini Shakhtar Donetsk'ten yana kullandı.