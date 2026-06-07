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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK’nın genç oyuncusu Ali Habeşoğlu, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Gelecek vadeden futbolcuya olan ilgi her geçen gün artarken, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe’nin yanı sıra Erzurumspor FK’nın da oyuncuyu transfer listesine aldığı belirtildi.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Yeni Asır'ın haberine göre Belçika’dan Westerlo ve Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum’un da Ali Habeşoğlu’nu radarına aldığı ifade edildi. Kulüplerin oyuncunun performansını yakından izlediği ve temaslarını hızlandırdığı kaydedildi.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Oyuncunun gelişimini yakından takip eden kulüplerin Bodrum FK ile ilk temasları kurduğu ve resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Bodrum FK yönetiminin ise genç futbolcuyu kolay kolay bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Haziran 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Ali Habeşoğlu için Ege temsilcisinin yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu ve gelen teklifleri bu doğrultuda değerlendireceği ifade edildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.