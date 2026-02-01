Devre arasında kadrosuna hücumcu takviyesi yapmak isteyen Juventus, Nice forması giyen Jeremie Boga ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi, Trabzonspor'un da uzun süredir transferi için uğraş verdiği Nice'in Fildişi Sahili yıldızı Jeremie Boga'yı kadrosuna kattı.

Haberde, transferin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleştirildiği ve satın alma bedelinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

TARAFTARLARIN SALDIRILARINA UĞRADI

Nice'de Lorient yenilgisinin ardından tesisleri basan 400 kişilik taraftar grubu, Jeremie Boga ve takım arkadaşlarına ırkçı ve fiziki saldırılarda bulunmuştu. Olayların ardından 29 yaşındaki futbolcu, kulüple olan bağlarını koparmıştı.

BU SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Jeremie Boga, bu sezon Nice formasıyla 20 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.