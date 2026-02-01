Devre arasında kadrosuna hücumcu takviyesi yapmak isteyen Juventus, Nice forması giyen Jeremie Boga ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi, Trabzonspor'un da uzun süredir transferi için uğraş verdiği Nice'in Fildişi Sahili yıldızı Jeremie Boga'yı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un da ilgilendiği Boga'yı Juventus transfer ediyor - Resim : 1

Haberde, transferin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleştirildiği ve satın alma bedelinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Nice Taraftar

TARAFTARLARIN SALDIRILARINA UĞRADI

Nice'de Lorient yenilgisinin ardından tesisleri basan 400 kişilik taraftar grubu, Jeremie Boga ve takım arkadaşlarına ırkçı ve fiziki saldırılarda bulunmuştu. Olayların ardından 29 yaşındaki futbolcu, kulüple olan bağlarını koparmıştı.

Nice'teki kriz Trabzonspor'a yaradı: Başkan Boga transferine açık kapı bıraktıNice'teki kriz Trabzonspor'a yaradı: Başkan Boga transferine açık kapı bıraktıSpor

BU SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Jeremie Boga, bu sezon Nice formasıyla 20 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.