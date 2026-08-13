Trabzonspor'un rakibini belirleyecek olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu eşleşmesinde Macar ekibi Ferencvaros Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi: Rakip belli olduBeşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi: Rakip belli olduSpor

FERENCVAROS TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLDU

İlk maçı evinde 1-0 kazanan Ferencvaros rövanş maçında Polonya'da Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan toplam skorda (2-1) turu geçen taraf oldu.

Böylelikle Trabzonspor play-off turunda Ferencvaros ile eşleşti.

Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim : 2

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda ilk maç 20 Ağustos’ta Trabzonspor'un sahasında, rövanş ise 27 Ağustos’ta Macaristan’da oynanacak.