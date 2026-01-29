Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.
OLAIGBE KONYASPOR'A TRANSFER OLMAYA HAZIRLANIYOR
Bordo Mavililer'de Konyaspor'a transfer olması beklenen Belçikalı sol kanat Kazeem Olaigbe, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'UN ANTALYASPOR MAÇI KAMP KADROSU
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Arseniy Batagov
5. Chibuike Nwaiwu
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Mustafa Eskihellaç
9. Mathias Lovik
10. Okay Yokuşlu
11. Salih Malkoçoğlu
12. Tim Jabol Folcarelli
13. Christ Inao Oulai
14. Benjamin Bouchouari
15. Ozan Tufan
16. Anthony Nwakaeme
17. Ernest Muçi
18. Felipe Augusto
19. Oleksandr Zubkov
20. Paul Onuachu