Trabzonspor ara transfer döneminin başında gündemine aldığı Umut Nayır'ı Baniya ve Olaigbe'nin Konyaspor'a satışında takas formülüyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KONYASPOR TAKASTA UMUT NAYIR'I TRABZONSPOR'A VERİYOR

Konyaspor'un iki oyuncu için ödeyeceği bonservis bedeline ek olarak sonraki satışlarından pay ve Umut Nayır'ı Trabzonspor vereceği öğrenildi.

UMUT NAYIR'IN TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINA KATILMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor Umut Nayır ile sözleşme detaylarını görüşmek üzere masaya oturdu. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği ifade edilirken tecrübeli golcünün Trabzonspor'un Antalya kampına katılmasının beklendiği öne sürüldü.

61 Saat'in haberine göre; teknik heyetin talebi doğrultusunda Umut Nayır Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.

BU SEZON 21 MAÇTA 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 21 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki santrforun Antalya'ya giderek yeni takım arkadaşları ve teknik heyetle tanışması planlanıyor.