Devre arasında kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, son günlerde yerli transfer atağına kalktı.

AHMED KUTUCU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle yerli oyunculara yönelen Bordo Mavililer Galatasaray'da sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporuyla harekete geçen Trabzonspor yönetimi, milli oyuncunun transferi için Galatasaray yetkilileriyle masaya oturdu.

GALATASARAY KRİTİK SÜRECİ ATLATMADAN GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İki kulüp arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenilirken transferin önündeki en büyük engelin Galatasaray'ın 21 Ocak'a kadar kadrosunu korumak istemesi olarak gösteriliyor.

Galatasaray bu tarihe kadar transfer edeceği oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağından dolayı takımdan ayrılması beklenen isimlere kritik maçlardan sonra izin vermeyi planlıyor.

OKAN BURUK DA AÇIKLAMIŞ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk daha önce Ahmed Kutucu'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin son 2 maçı için kadromuzu tutmak zorundayız. Ahmed de bunlardan biri." ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASINI İSTİYOR

Öte yandan Trabzonspor ise bu transferin bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu transferinin netlik kazanması bekleniyor.

8 MAÇTA ŞANS BULDU: 1 GOL, 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 8 maçta görev alan 25 yaşındaki forvet, 157 dakika sahada kalıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.