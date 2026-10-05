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Kaynak: AA

Bordo-mavililer, yeni sezonun ilk resmi maçını 15 Ağustos’ta Kasımpaşa karşısında oynadı. Karadeniz temsilcisi, geride kalan bölümde Süper Lig’de 6, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise 2 olmak üzere toplam 8 resmi müsabakaya çıktı.

Ligdeki 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Trabzonspor, hanesine 10 puan yazdırdı. Avrupa arenasında ise Ferencvaros ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım arasına Galatasaray’ı sahasında 4-0 mağlup ederek giren bordo-mavililer, dönüşün ardından yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak.

Trabzonspor, 10 Ekim-8 Kasım tarihleri arasındaki 30 günlük dönemde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde toplam 8 mücadele oynayacak. Karadeniz ekibini bu süreçte yoğun bir maç trafiği bekliyor.

SAMSUNSPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

TRABZONSPOR'UN MAÇ FİKSTÜRÜ

10 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de Samsunspor deplasmanına konuk olacak takım, ardından 15 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile dış sahada karşılaşacak.

Sıkışık takvimin devamında, 19 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek ekip, bu derbinin hemen ardından 22 Ekim Perşembe günü yine kendi sahasında UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Hearts'ı ağırlayacak.

26 Ekim Pazartesi günü Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan takım, 1 Kasım Pazar günü Süper Lig'de Gaziantep FK ile iç sahada kozlarını paylaşacak.

5 Kasım Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'u evinde konuk ettikten sonra bu yoğun maraton, 8 Kasım Pazar günü Süper Lig'deki Alanyaspor deplasman maçıyla tamamlanacak.