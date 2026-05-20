Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Konyaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'FİNALE GELECEK TARAFTARLARIMIZ İÇİN HEDİYE HAZIRLADIK'

HT Spor'a konuk olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, Konyaspor ile oynanacak final maçında takımı yalnız bırakmayacak her taraftara forma hediye edileceğini açıkladı.

Ertuğrul Doğan, "Finale gelecek olan tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formamızı vereceğiz. Elimizde bordo ve turuncu formalardan var. Gelen taraftarlarımıza tek tek kapıda kendilerine hediye edeceğiz. Şu anda X hesabımızda anket başladı." dedi.

— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2026

Trabzonspor taraftarları, resmi sosyal medya hesabında açılan ankette oy vererek hangi formanın dağıtılacağına karar verecek.