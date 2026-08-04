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Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan Trabzonspor'dan üst üste dünya çapında ses getiren transfer hamleleri geldi.

SALAH'TAN SONRA VLAHOVIC

Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşan Bordo Mavililer şimdi de Juventus'tan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ayrılarak bonservisini eline Sırp golcü Dusan Vlahovic için harekete geçti.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YAPTI

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor yönetimi Vlahovic'in menajeriyle temasa geçerek yıllık 6 milyon Euro + bonuslar şeklindeki ilk teklifini sundu.

ÇILGIN PLAN

Taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öne sürülürken Trabzonspor'un Salah ile birlikte aynı uçakta Vlahovic'i de getirmeyi planladığı aktarıldı.

85 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDUĞU JUVENTUS'TA 68 GOL ATTI

2022 yılında Fiorentina'dan Juventus'a 85 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Vlahovic Torino ekibinde geçirdiği 4.5 sezonda toplam 168 maçta forma giyip 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.