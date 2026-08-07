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Kaynak: AA

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın bordo-mavili kulüpten olan alacaklarına haciz konulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelik taşıdığı belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Trabzonspor, asılsız iddiaları ortaya atan, yayımlayan ve kamuoyuna servis eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcularımızın itibarına yönelik gerçek dışı yayınlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.