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Trabzonspor'dan Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Bordo-mavili kulüp, genç kalecinin antrenman sırasında yaşadığı ağrının ardından kontrollerden geçirildiğini duyurdu.

ONURALP'İN SAĞ UYLUK BÖLGESİNDE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda Onuralp'in sağ uyluk bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kalecimiz Onuralp Çevikkan’ın antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."