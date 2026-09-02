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Trabzonspor’da transfer gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerin, Tottenham forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

TOTTENHAM’A TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor yönetiminin, Brezilyalı golcü için İngiliz ekibi Tottenham’a teklifini ilettiği belirtildi.

Ancak iki kulüp arasında bonservis konusunda henüz anlaşma sağlanmadığı aktarıldı.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU DUYURDU

Transferle ilgili dikkat çeken bilgiyi gazeteci Yağız Sabuncuoğlu paylaştı.

Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Richarlison, Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı.

Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor’a gitmek istediği ve kulübüne yapılan teklifi kabul etmesi için Tottenham’a baskı yaptığı iddia edildi.

RİCHARLİSON AYRILMAK İSTİYOR

İddiaya göre Richarlison, Tottenham’dan ayrılmak istiyor.

Oyuncunun bordo-mavili ekibin teklifine sıcak bakması, Trabzonspor’un transferde elini güçlendiren en önemli gelişme olarak gösteriliyor.

KULÜPLER ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transferin tamamlanması için Trabzonspor ile Tottenham arasındaki görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor.

Bordo-mavililer, İngiliz kulübüyle pazarlıkları sürdürerek yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

HÜCUM HATTINA BÜYÜK TAKVİYE

Kariyerinde Premier Lig’in yanı sıra Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen Richarlison, transferin gerçekleşmesi halinde Trabzonspor’un hücum hattına önemli bir güç katacak.

Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken gözler Tottenham’ın vereceği karara çevrildi.