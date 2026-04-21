Transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor İtalya Serie A ekibi Genoa'da forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR RUSLAN MALINOVSKYI İLE GÖRÜŞÜYOR

Transfer haberleriyle dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, sezon sonu kulübü Genoa ile sözleşmesi sona erecek olan Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz transfer olarak kadrosuna katmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Trabzonspor'un 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.

SERIE A'DA 30 MAÇTA 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Serie A'da Genoa formasıyla 30 maçta forma giyen Malinovskyi 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.