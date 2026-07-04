Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Paul Onuachu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile yıllık 22 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

TRABZONSPOR'DAN FIFA HAMLESİ

Haberde, Al Ahli'nin 20 milyon euroluk bonservis teklifinde bulunduğu, ancak Trabzonspor'un bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Bordo-mavililerin, transfer sürecindeki gelişmeler nedeniyle Al Ahli'yi FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki Nijeryalı santrfor, geçen sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle öne çıkan Onuachu, bordo-mavili ekipte 38 resmi maçta 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.