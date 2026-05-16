Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'yı gelecek sezon da takımda tutmak için düğmeye bastı.

TRABZONSPOR MANCHESTER UNITED'A KİRALAMA TEKLİFİ YAPACAK

Bordo Mavililer, Kamerunlu kaleci için Manchester United ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor Manchester United'a Onana'yı bir sene daha kiralamak için bir teklifte bulunacak.

GÖZDEN ÇIKARILAN ONANA TRABZON'DA MUTLU

Onana'nın takımda mutlu olduğu ve Trabzonspor'da kariyerine devam etme fikrine sıcak bakıyor. Öte yandan İngiliz basınından gelen son bilgiler de Manchester United'ın Onana'yı gelecek sezon kadroda düşünmediği yönünde.

PERFORMANSI HERKESİ MEMNUN ETTİ

Uğurcan Çakır'ın ardından Trabzonspor kalesini devralan Onana, bu sezon gösterdiği başarılı performansla taraftarın gönlünde taht kurdu. Fatih Tekke ve ekibinin de performansından son derece memnun olduğu Onana için yönetim de harekete geçti.