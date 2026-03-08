Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Karşıyaka’yı konuk etti.

Maça iki takım da top kayıplarıyla başladı. İlk basket, 2. dakikanın sonunda Trabzonspor’dan Reed’in üçlüğüyle geldi. Bordo-mavililer, ilk 5 dakikayı 8-7 önde geçti. Karşılıklı top kayıpları ve üçlüklerle geçen ilk periyot, Trabzonspor’un 21-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 21-23. Ancak Tinkle’ın peş peşe üçlükleriyle yeniden öne geçen Trabzonspor, Yeboah ve Delgado’nun katkısıyla devreyi 44-32 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren bordo-mavililer, Berk Demir ve Reed’in etkili oyunuyla son çeyreğe 70-49 önde girdi.

Final periyodunda Karşıyaka’nın farkı azaltma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, mücadeleyi 89-79 kazandı.