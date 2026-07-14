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Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerin, forvet hattını güçlendirmek için dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden Jonathan David’i gündemine aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Karadeniz ekibi, Juventus forması giyen Kanadalı golcü için girişimlere başladı. Yönetimin 26 yaşındaki oyuncu için resmi temas kurduğu belirtildi.

İLK YANIT OLUMSUZ

Ancak Jonathan David’in Trabzonspor’dan gelen teklife şu aşamada sıcak bakmadığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun kariyer planlamasında farklı seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü.

RAKİPLER DE VAR

Trabzonspor’un bu transferde yalnız olmadığı, Fransa’dan Paris FC’nin de oyuncu için somut adımlar attığı ve bu seçeneğin hem Juventus hem de oyuncu tarafından daha olumlu karşılandığı aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Juventus’un, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonathan David için 20 ila 30 milyon Euro arasında bir bonservis talep ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 46 maça çıkan David, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise yaklaşık 30 milyon Euro seviyesinde.

Trabzonspor’un bu transferde nasıl bir yol izleyeceği ve oyuncunun kararının ne olacağı merakla bekleniyor.