Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir iddia gelmişti.

TRANSFER İDDİASI GENİŞ YANKI UYANDIRMIŞTI

Scout ekibinin onayıyla bordo mavili ekibin Benfica'nın 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Ivan Lima'yı gündemine aldığı iddiası hem Türk hem de Portekiz basınında geniş yankı uyandırmıştı. Ancak transfer iddiasına Trabzonspor'un en yetkili isminden yalanlama geldi.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNDE IVAN LIMA DİYE BİR OYUNCU YOK'

Trabzon yerel basınından 61 Saat'in haberine; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ivan Lıma'nın gündemlerinde olmadığını belirterek bu oyuncuyu tanımadığını ifade etti.

TRABZONSPOR İÇİN TRANSFERİN SON GÜNLERİ ZOR GEÇECEK

Trabzonspor önceliğini kanat bölgesine verse de henüz Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a gerçekleşmesi beklenen transferi resmiyet kazanmadı. Transferin son günlerinde yabancı kontenjanı sorunu yaşayan Bordo Mavililer'i kadro planlaması konusunda zor bir süreç bekliyor.