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Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Artem Dovbyk transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden biri olan bordo-mavililerin, Roma forması giyen Ukraynalı golcü için İtalyan kulübüyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Daha önce Roma'ya 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürülen Trabzonspor'un, olumsuz yanıt almasına rağmen transferden vazgeçmediği ifade edildi.

Bordo-mavili yönetimin, golcü oyuncu için yeniden girişimlere başladığı ve transfer şartlarını araştırdığı kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, bonservisli transfer seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de değerlendiriyor.

Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki santrfor için kiralık transfer ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Roma ile görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.