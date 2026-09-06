Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakikada Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 14. dakikada Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

21. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Onuachu, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti ve Trabzonspor ilk yarıda büyük avantaj yakaladı.

ONUACHU 2 GOL ATTI, SAKATLANARAK ÇIKTI

Bu sezonki ilk gollerini Gençlerbirliği karşısında kaydeden Paul Onuachu, 43. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Nijeryalı golcünün yerine yeni transfer Franculino Dju oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Ernest Muci, 59. dakikada fileleri havalandırarak skoru 4-0'a taşıdı.

Karşılaşmada son sözü ise 78. dakikada Franculino Dju söyledi. Onuachu'nun yerine oyuna giren 22 yaşındaki forvet, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak skoru 5-0 yaptı.

SALAH İÇ SAHADA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Gençlerbirliği karşısında penaltıdan golünü atan Mohamed Salah, Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 4 gol ve 1 asiste ulaştı.

Salah, daha önce Papara Park'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırmıştı.

ARAL ŞİMŞİR'DEN İLK ASİST

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Aral Şimşir de bordo-mavili formayla ilk asistini yaptı. Milli futbolcu, Onuachu'nun 5. dakikada kaydettiği golün pasını verdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü korudu ve Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Pina, Ozan , Fabinho, Muçi, Salah, Aral Şimşir, Onuachu.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pedro, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Diabate, Oğulcan, Tongya, Tiago, Traore, Koita.

TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma Trabzonspor'un santra vuruşu ile başladı.

TRABZONSPOR KARŞILAŞMAYA HIZLI BAŞLADI

5' Aral Şimşir'in ceza sahası içine ortasına yükselen Onuachu, kafayı vuruşuyla topu ağlarla gönderdi.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANIYOR

13' Ceza alanının sağ çaprazında Nwaiwu vuruşunu yaparken Fıratcan'ın ayağına yaptığı müdahale sonrası Trbazonspor penaltı kazandı.

TRABZONSPOR FARKI İKİYE ÇIKARIYOR

14' Mohamed Salah'ın penaltı golü ile ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarıyor.

TRABZONSPOR GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

23' Pina ceza alanı merkezine koşu yapan Onuachu'yu gördü. Onuachu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yakın köşeye yaptığı net vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

TRABZONSPOR'UN BASKISI DEVAM EDİYOR

26' Karşılaşmada Trabzonspor'un baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip şu ana kadar oldukça etkili pozisyonlar yakaladı.

GENÇLERBİRLİĞİ ATAĞI

29' Gençlerbirliği atağında Traore'nin sağında ceza alanı dışına gönderdiği pasta Diabate, kontrolünün ardından kaleye sert vurdu. Kaleci Onana topu çıkardı.

ARAL VURDU DİREKTEN DÖNDÜ

33' Aral Şimşir ceza alanına girdikten sonra yakın köşeye sert vurdu. Top savunmadan sekip direğe çarptı ve kornere çıktı.

OĞULCAN ÜLGÜN KALEYİ OYKLADI

43' Serbest vuruşta Iğulcan'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci onana tek yumrukla karşıladı.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

45' Trabzonspor'un yeni transferi Djü süratle ceza alanına soldan girdi ve kalenin soluna doğru yerden vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan uzanarak topu çelmeyi başardı

İLK YARI BİTTİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı konuk ekip Gençlerbirliği'nin santra vuruşu ile başladı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

54' Gençlerbirliği'nin üçüncü bölgenin ilk metrelerinde sağ taç çizgisine yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta Pereira'nın ceza alanına gönderdiği ortayı çift yumrukla uzaklaştırmak istedi ancak top arka alana açıldı. O bölgede Tongya kontolünün ardından vole vuruşunu yaptı. Savunmada Savic, topu kafayle kale alanı önünden uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR FARKI 4'E ÇIKARIYOR

59' Trabzonspor Ernest Muçi'nin golü ile farkı 4'e çıkartıyor

TRABZONSPOR GOL OLDU YAĞDI

78' Savunamdan seken top Dju'ya kadar açıldı. Dju seri biçimde dönerek vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlara gönderdi.