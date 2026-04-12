Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışı da kızıştı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 2'ye inerken haftayı beraberlikle tamamlayan Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 4 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DAN OULAI PAYLAŞIMI

Galatasaray-Kocaelispor maçının bitiminde Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından 'Sınırlı baskı' ifadeleriyle sarı kırmızılı kulübün ara transfer döneminde ilgilendiği Christ Inao Oulai paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a bir gönderme olarak yorumlandı.