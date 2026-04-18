Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBI SONRASI TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında takılmasının ardından Trabzonspor'dan da açıklama geldi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, sezonun kalan haftaları için bordo mavili taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

SAMİ KARAMAN: 'BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARI MUHTEŞEM BİR MESAJ VERMİŞTİR'

Sami Karaman'ın açıklaması şu şekilde:

"Başakşehir maçında 40 bin yürek, tek bir ses, tek bir inançla omuz omuza olacağız.

Her zorlu virajda takımının yanında dimdik duran Büyük Trabzonspor taraftarı, tüm olumsuzluklara rağmen biletleri kısa sürede tüketerek muhteşem bir mesaj vermiştir.

Şimdi sıra Papara Park’ı baştan sona aynı inançla ayağa kaldırmakta.

90 dakika boyunca tek yürek olacak, takımımızın yanında duracak ve bu sezon yazdığımız hikayeye hep birlikte daha büyük bir anlam katacağız.

Ligin bitimine 5 hafta kala kenetlenmenin, inanmanın ve omuz omuza yürüyerek bu mücadeleyi sonuna kadar taşımanın zamanıdır.

Takımımızı içeride-dışarıda asla yalnız bırakmayan, her şartta armanın arkasında duran Büyük Trabzonspor Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle."