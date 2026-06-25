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Yeni sezon öncesi yerli oyuncu kalitesini artırmayı hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer, Samsunspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı gündemine aldı.

YERLİ ROTASYONU GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda hareket eden Trabzonspor'un, kaliteli yerli oyuncu havuzunu genişletmek istediği belirtildi.

Zubkov, Nwakaeme ve Visca'nın ayrılıklarının ardından kanat hattını yeniden şekillendiren bordo-mavililerin, yabancı sağ kanat transferinin yanı sıra yerli bir kanat oyuncusu takviyesi de planladığı aktarıldı.

FATİH TEKKE'NİN OYUN PLANINA UYGUN

Haberde, teknik direktör Fatih Tekke'nin çok yönlü futbolcu profiline uygun görülen Emre Kılınç'ın hem sağ hem sol kanatta, hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilmesinin transferde önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 9 GOLE KATKI VERDİ

31 yaşındaki Emre Kılınç, geride kalan sezonda Samsunspor formasıyla 26 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 7 asist yaparak toplam 9 gole doğrudan katkı sağladı.

Samsunspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtildi.