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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio ile karşı karşıya geldi.

Tammelan Stadı'nda Ishmael Barbara'nın yönettiği mücadeleyi bordo-mavililer 4-2 kazanarak Avrupa serüvenine üç puanla başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Mohamed Salah ve Franculino Dju (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise Petteri Pennanen ve Engvall'dan geldi.

İLK YARIDA SALAH FIRTINASI: BİR GOL, BİR ASİST

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Paul Onuachu'ya gol pasını veren Mısırlı yıldız, takımının erken üstünlüğünde önemli rol oynadı.

44. dakikada ise Aral Şimşir'in şutunda savunmadan seken topu ağlara gönderen Salah, farkı ikiye çıkardı.

İKİNCİ YARIDA DJU SAHNEYE ÇIKTI

Trabzonspor'da karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanan Paul Onuachu'nun yerine oyuna giren Franculino Dju, ikinci yarıda yıldızlaştı.

Genç golcü, 47. dakikada Pina'nın pasıyla gelişen atakta topu ağlara göndererek skoru 3-0'a taşıdı.

Ev sahibi KuPS Kuopio, 54. dakikada Petteri Pennanen'in doğrudan kornerden kaydettiği golle farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Dju, 90+1. dakikada Ernest Muçi ile yaptığı paslaşmanın ardından topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

ONANA PENALTI KURTARDI, GALİBİYETE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana da Finlandiya deplasmanında kritik kurtarışlara imza attı. Kornerden yediği gole rağmen penaltı kurtarışı maçın önemli kırılma anı oldu.

SON SÖZÜ ENGVALL SÖYLEDİ

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında KuPS Kuopio bir gol daha buldu. Ev sahibi ekipte Engvall, 90+6. dakikada fileleri havalandırarak skoru 4-2'ye getirdi.

TRABZONSPOR'UN SIRADAKİ RAKİBİ HEARTS

Finlandiya deplasmanından 4-2'lik galibiyetle dönen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına üç puanla başladı. Bordo Mavililer haftaya İskoç ekibi Hearts'ı konuk edecek.

KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR İLK 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Pennanen, Gasc, Jyry, Armah, Luyeye, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Aral, Salah, Onuachu.

MAÇ SONUCU: KUPS KUOPIO 2-4 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ishmael Barbara'nın ilk düdüğüyle KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı başladı.

TRABZONSPOR ONUACHU'NUN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

3' Trabzonspor maça adeta golle başladı. Mohamed Salah'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

ARAL ŞİMŞİR'İN ŞUTUNDA İSABET YOK

9' Bouchoari'nin pasında ceza sahasıda topla buluşan Aral Şimşir çaprazdan çektiği şutta çerçeveyi tutturamadı.

TRABZONSPOR'DA ŞANSIZ SAKATLIK: ONUACHU OYUNDAN ÇIKTI

10' Trabzonspor'da golden sonra sakatlanan Onuachu kenara gelirken Dju oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTI

28' Trabzonspor duran toptan ikinci gole yaklaştı. Samet'in çıkardığı topa ön direkte dokanan Cenk Özkaçar kaleci Kreidl'ı geçemedi.

SALAH FARKI İKİYE ÇIKARDI

44' Aral Şimşir'in şutunda savunmadan seken top Salah'ın önünde kaldı. Salah klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU: KUPS KUOPIO 0-2 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR'DA DJU SKORU 3-0'A GETİRDİ

47' Trabzonspor ikinci yarıya da golle başladı. Pina'nın pasında Dju kale önünde gelişine vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Dju ikinci şansı iyi değerlendirerek pozisyonu golle sonuçlandırdı.

KUPS KUOPIO KORNERDEN GOLÜ BULDU

54' Petteri Pennanen kornerden direkt kaleyi düşündü. Onana'nın üzerinden top ağlarla buluştu.

ONANA PENALTI VURUŞUNU KURTARDI

59' Ceza sahasında Samet Akaydın'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Piotr Parzyszek'in penaltı vuruşunda Onana gole izin vermedi.

ONANA'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

68' KuPS Kuopio kornerden tehlike yarattı. Engvall'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunu Onana harika bir refleksle kornere çeldi.

ARAL ÜST ÜSTE GOLE YAKLAŞTI

71' Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Aral Şimşir şutunda kaleci Kreidl'a takıldı. Devamında korneri kısa kullanan Trabzonspor'da Aral bir kez daha topla buluştu. Rakibinden sıyrılan milli yıldız kale önünde şutunda bu kez savunmaya takıldı.

DJU'NUN GOLÜYLE SKOR 4-1'E GELDİ

90+1' Franculino Dju kendi başlattığı atağı kendi bitirdi. Muçi'ye pası aktardıktan sonra ceza sahası içerisine hareketlenen Dju Arnavut yıldızın pasında kale önünde pozisyonu golle sonuçlandırdı.

ENGVALL SON SÖZÜ SÖYLEDİ

90+6' KuPS Kuopio Engvall ile golü buldu. Son anlarda fark yeniden ikiye indi.