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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavili kulüp, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ukraynalı stoperin antrenman sırasında yeniden ağrı hissetmesi üzerine sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu.

BATAGOV'UN SAKATLIĞINDA YENİ GELİŞME

Trabzonspor'un yaptığı bilgilendirmeye göre; Arseniy Batagov'un gerçekleştirilen tetkiklerinde sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Sağ diz cerrahisi sonrası tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımımızla antrenmanlarına devam eden futbolcumuz Arseniy Batagov’un, antrenman sırasında sol uyluk ön kısmında ağrı hissetmesi sonrası yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”