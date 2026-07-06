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Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Fotomaç’ın haberine göre bordo-mavililer, Porto forması giyen Deniz Gül’ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

YERLİ ROTASYONUNA TAKVİYE HEDEFİ

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 22 yaşındaki forveti yakından takip ediyor.

DETAYLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Karadeniz ekibinin, Deniz Gül’ün transfer şartlarını ve maliyetini belirlemek adına kapsamlı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Oyuncunun performansı ve geleceğe yönelik potansiyeli de transfer planlamasında önemli rol oynuyor.

PORTO’NUN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Haberde, Porto’nun genç golcü için yaklaşık 20 milyon avroluk bonservis beklentisi bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında şu an için resmi bir anlaşma bulunmazken, Trabzonspor’un gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.