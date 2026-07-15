Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, savunma hatı için milli oyuncu Cenk Özkacar'ı gündemine aldı.
TRABZONSPOR VALENCIA İLE TEMASA GEÇTİ
beIN SPORTS'un haberine göre; Trabzonspor yönetimi, 25 yaşındaki savunmacının transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Valencia ile ilk teması kurdu.
Bordo mavili yönetimin, transferin maliyetini değerlendirdikten sonra resmi adım atıp atmayacağına karar vereceği ifade edildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON BUNDESLIGA'DA BOY GÖSTERDİ
Geçtiğimiz sezon Köln'de kiralık olarak forma giyen Cenk Özkacar Bundesliga'da toplam 25 maçta görev aldı.