Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i net bir üstünlükle geçti.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya çok hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 17. dakikada farkı ikiye çıkarırken, 27. dakikada Birgül Sadıkoğlu skoru 3-0 yaptı.

Konuk ekip 35. dakikada Melike Dinçel'in golüyle umutlandı ve ilk yarı Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip oyunu kontrol altında tuttu. 77. dakikada Elena Shesterneva'nın kaydettiği golle skor 4-1'e geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Trabzonspor, etkili hücum performansı ve erken dakikalardaki baskısıyla rakibine fazla fırsat vermedi. Bu galibiyetle Karadeniz ekibi, ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Çekmeköy Bilgidoğa ise zorlu deplasmandan puansız ayrıldı.