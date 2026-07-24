Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yaptı.
Bordo-mavili kulüp, Bosna Hersek Kadın Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Marija Aleksic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
MİLLİ ORTA SAHA TRABZONSPOR'DA
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marija Aleksic'in kadroya katıldığı belirtilerek, "Kadın Futbol Takımımız, Bosna Hersek Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Marija Aleksic'i kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Trabzonspor, Bosna Hersekli futbolcunun yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Bordo-mavililer, yeni sezon öncesinde yaptığı bu transferle orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.