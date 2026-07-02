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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, takımdan bir ayrılık daha gerçekleşti.

Bordo-mavililer, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre ekibi FC Basel 1893'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Olaigbe'nin sezon sonuna kadar FC Basel 1893 forması giyeceği ve anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 22 yaşındaki futbolcu, kariyerine İsviçre'de devam edecek.