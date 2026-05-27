Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Pedro Malheiro'nun Trabzonspor'a geri dönmek istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR'A 'BENİ GERİ ALIN' DİYE HABER YOLLADI

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Trabzonspor'dan Al Wassl'a transfer olan Pedro Malheiro bir sezon sonra tekrar bordo mavili formayı giyebilmeyi umuyor. Haberde ayrıca 25 yaşındaki Portekizli sağ bekin Trabzonspor'da teknik ekipten bazı isimlere bu isteğini ilettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE GÖZ ALICI BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ

Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Pedro Malheiro Türkiye'de toplam 43 maça çıkarak 6 gol, 5 asistle oynamıştı.

AL-WASSL'A GİTTİKTEN SONRA YERİNE WAGNER PINA GELDİ

Bordo Mavililer geçtiğimiz yaz Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Wassl'a 6.1 milyon Euro'ya sattığı Malheiro'nun yerini yine Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Wagner Pina ile doldurmuştu.

BENFICA DA TAKİP EDİYOR

Pedro Malheiro Al-Wassl'da ise 35 maçta forma giyip 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Yeniden Avrupa futboluna dönmek isteyen başarılı savunmacıyı Benfica'nın da takip ettiği iddia ediliyor.