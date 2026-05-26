Manchester United’ın efsane kalecilerinden Edwin Van der Sar, Andre Onana hakkında yaptığı yorumla sosyal medyada dikkat çekti.

Sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Kamerunlu file bekçisinin veda paylaşımına yorum yapan Hollandalı futbol adamı, taraftarları ikiye böldü.

'DOĞRU SEÇİMİ YAP'

Van der Sar, Onana’nın paylaşımının altına, “Aferin Andre, şimdi yeteneklerini sergileyebileceğin doğru seçimi yap!” yorumunu yaptı.

Bu sözler kısa süre içerisinde hem Manchester United hem de Trabzonspor taraftarları arasında gündem oldu.

TRABZONSPOR TARAFTARI KALMASINI İSTİYOR

Bordo mavili taraftarlar, 30 yaşındaki kalecinin takımda kalması yönünde yorumlar yaparken birçok Manchester United taraftarı ise Onana’nın yeniden İngiliz ekibine dönmesine karşı çıktı.

ONANA’NIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Trabzonspor’da başarılı performanslar ortaya koyan Kamerunlu kalecinin yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.