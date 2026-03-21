Trabzonspor’da milli ara öncesi yoğun bir trafik yaşanıyor. Bordo-mavili ekipten 9 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. A Milli Takım seviyesinde 7 oyuncu kadroya çağrılırken, 2 genç isim de alt yaş kategorilerinde görev alacak.

Karadeniz temsilcisi; Türkiye, Karadağ, Nijerya, Ukrayna, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları milli takımlarına oyuncu gönderecek. Bu durum, takımın milli düzeydeki geniş oyuncu katkısını bir kez daha ortaya koydu.

A Milli Takımlar düzeyinde Türkiye’den Mustafa Eskihellaç kadroya davet edilirken, Karadağ’da Stefan Savic, Nijerya’da Paul Onuachu forma giyecek. Ukrayna’da Oleksandr Zubkov, Arnavutluk’ta Ernest Muçi, Fildişi Sahili’nde Christ Inao Oulai ve Yeşil Burun Adaları’nda Pina milli görev için sahaya çıkacak.

U19'DA İKİ İSİM YER ALDI

Öte yandan Trabzonspor’un genç oyuncuları da milli takımların radarında. Türkiye U19 Milli Takımı’na Onuralp Çevikkan ile Taha Emre İnce çağrıldı. Bordo-mavili kulüp, böylece hem A Milli hem de alt yaş kategorilerinde önemli bir temsil gücüne ulaştı.