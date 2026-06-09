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Bordo-mavili kulüp, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Böylece Karadeniz ekibi, 58 yıllık tarihinde 54 farklı ülkeden oyuncu transfer etmiş oldu.

Trabzonspor’un yabancı oyuncu yolculuğu, 1970-1971 sezonunda Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde başladı. Süper Lig’deki ilk yabancı ise 1985-1986 sezonunda Alman Jürgen Groh oldu.

Kulüp tarihinde en fazla yabancı oyuncu Brezilya’dan gelirken, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcu forma giydi. Belçika’dan ise bugüne kadar 9 oyuncu transfer edildi.

Noah Saviolo, Trabzonspor’un kadrosuna kattığı dördüncü Portekizli futbolcu oldu. Daha önce Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro bordo-mavili formayı giymişti.

DOĞAN DÖNEMİNDE 35. YABANCI OYUNCU TRANSFERİ

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 35 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovsky ve Saviolo, kadroya dahil edildi.