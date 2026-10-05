Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililer, kadroda sayısal olarak yeterli oyuncu bulunmasına rağmen beklenen verimin alınamadığı orta saha bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlıyor.
Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un gündemine Süper Lig'i yakından tanıyan sürpriz bir isim geldi. Bordo mavili yönetimin Thomas Reis'in de onayıyla birlikte Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direktör Thomas Reis'in de bu bölgeye transfer istediği, yönetimin bu doğrultuda alternatif isimlerden oluşan bir liste hazırladığı belirtildi.
PHILIP BILLING DE LİSTEDE
Karadeniz ekibinin transfer listesinde Midtjylland forması giyen Philip Billing'in güçlü adaylardan biri olduğu ifade edilirken, yönetimin farklı seçenekler üzerinde de çalıştığı öne sürüldü.
Trabzonspor'un gündemine gelen son ismin ise daha önce Türkiye'de forma giyen ve bordo-mavililerin geçmişte de radarına giren Gedson Fernandes'in olduğu belirtildi.
RUSYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut kulübünden ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Trabzonspor yönetiminin ise oyuncunun Süper Lig'i yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak gördüğü aktarıldı.
Teknik direktör Thomas Reis'in de transfere onay verdiği ve bordo-mavili yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüyle masaya oturmayı planladığı iddia edildi.
Rus ekibinin Portekizli futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken Trabzonspor'un ise Gedson'un Rusya'dan ayrılmak istemesini pazarlıklarda kullanarak bu rakamı aşağı çekmeye çalışacağı ifade edildi.
Portekizli futbolcunun da Trabzonspor ile Spartak Moskova arasında yapılması beklenen görüşmeleri yakından takip edeceği kaydedildi.
SÜPER LİG'DE 3 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
Trabzonspor'un Gedson Fernandes'e yönelmesindeki önemli etkenlerden birinin oyuncunun Türkiye ve Süper Lig tecrübesi olduğu belirtildi.
Gedson, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giydi.