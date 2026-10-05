Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor

Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'un gündemine Süper Lig'i yakından tanıyan sürpriz bir isim geldi. Bordo mavili yönetimin Thomas Reis'in de onayıyla birlikte Beşiktaş'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 1

Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Bordo-mavililer, kadroda sayısal olarak yeterli oyuncu bulunmasına rağmen beklenen verimin alınamadığı orta saha bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlıyor.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 2

Teknik direktör Thomas Reis'in de bu bölgeye transfer istediği, yönetimin bu doğrultuda alternatif isimlerden oluşan bir liste hazırladığı belirtildi.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 3

PHILIP BILLING DE LİSTEDE

Karadeniz ekibinin transfer listesinde Midtjylland forması giyen Philip Billing'in güçlü adaylardan biri olduğu ifade edilirken, yönetimin farklı seçenekler üzerinde de çalıştığı öne sürüldü.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 4

Trabzonspor'un gündemine gelen son ismin ise daha önce Türkiye'de forma giyen ve bordo-mavililerin geçmişte de radarına giren Gedson Fernandes'in olduğu belirtildi.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 5

RUSYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut kulübünden ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Trabzonspor yönetiminin ise oyuncunun Süper Lig'i yakından tanımasını önemli bir avantaj olarak gördüğü aktarıldı.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 6

Teknik direktör Thomas Reis'in de transfere onay verdiği ve bordo-mavili yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüyle masaya oturmayı planladığı iddia edildi.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 7

Rus ekibinin Portekizli futbolcu için 18 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken Trabzonspor'un ise Gedson'un Rusya'dan ayrılmak istemesini pazarlıklarda kullanarak bu rakamı aşağı çekmeye çalışacağı ifade edildi.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 8

Portekizli futbolcunun da Trabzonspor ile Spartak Moskova arasında yapılması beklenen görüşmeleri yakından takip edeceği kaydedildi.

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Reis onay verdi: Trabzonspor Beşiktaş'ın eski yıldızı için masaya oturuyor - Resim: 9

SÜPER LİG'DE 3 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Trabzonspor'un Gedson Fernandes'e yönelmesindeki önemli etkenlerden birinin oyuncunun Türkiye ve Süper Lig tecrübesi olduğu belirtildi.


Gedson, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formalarını giydi.

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