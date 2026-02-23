Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.
ZUBKOV TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Oleksandr Zubkov takımla birlikte çalışmalara başladı.
Antrenmanda son maçta foma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Trabzonspor çalışmalarına yarın saat 15:00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.