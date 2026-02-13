Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bordo Mavililer yarın Papara Park'ta oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
ZUBKOV FENERBAHÇE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov yine yer almadı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan 29 yaşındaki oyuncu tedevasinin devam etmesi sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.