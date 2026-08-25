Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile Macaristan'da oynayacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da yeni transfer Fabinho ilk antrenmanına çıktı - Resim : 1

TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yapıldı.

Trabzonspor'da yeni transfer Fabinho ilk antrenmanına çıktı - Resim : 2

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi: Fabinho'nun maaşı belli olduTrabzonspor transferi KAP'a bildirdi: Fabinho'nun maaşı belli olduSpor

FABINHO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Trabzonspor'da yeni transfer Fabinho da çalışmada yer alarak ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor'da yeni transfer Fabinho ilk antrenmanına çıktı - Resim : 4

SON ANTRENMAN GROUPAMA ARENA'DA

Bordo Mavililer Ferenvaros maçının hazırlıklarını yarın TSİ 20.00’de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.