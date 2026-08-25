Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile Macaristan'da oynayacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR TAKTİK ÇALIŞTI
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması yapıldı.
FABINHO İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Trabzonspor'da yeni transfer Fabinho da çalışmada yer alarak ilk antrenmanına çıktı.
SON ANTRENMAN GROUPAMA ARENA'DA
Bordo Mavililer Ferenvaros maçının hazırlıklarını yarın TSİ 20.00’de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.