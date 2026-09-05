Papara Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada düdüğü Çağdaş Altay çalacak.
Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak getirilen Hüseyin Çimşir idaresinde Gençlerbirliği karşısına çıkacak.
Sezonun ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor, hanesine yazdırdığı 4 puanla istediği başlangıcı gerçekleştiremedi. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği mücadelesinden galibiyetle ayrılarak toparlanmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da Batagov, Okay Yokuşlu, Malinovskyi, Saviolo ve Folcarelli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.