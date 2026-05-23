Trabzonspor'un başarılarla dolu tarihini adını yazdıran Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme sezon sonu itibarıyla kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

Nwakaeme kulübün resmi sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, taraftarlara kendisine gösterdikleri sevgi ve destek için sonsuza kadar minnettar kalacağını ifade etti.

NWAKAEME: 'MİNETTARIM VE ÇOK MUTLUYUM'

Nwakaeme veda konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İyi hissediyorum. Farklı duygular içerisindeyim. Ama hepsini toparlayacak olursam; iyi hissediyorum, minettarım ve çok mutluyum. Kupa kazandığım her maç, birlikte mücadele ettiğim her oyuncu, teknik direktör ve özellikle Trabzon'daki tüm taraftarlar onlar bunu hak ediyor hatta bundan daha fazlasını hak ediyor. Bu gerçekten inanılmaz bir duygu.

“Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım.”



'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Geriye dönüp baktığımda Trabzon'da beni mutlu eden çok şey olduğunu görüyorum. Size mesajım şu: Teşekkür ederim... Teşekkür ederim... Teşekkür ederim... Size ne kadar teşekkür etsem az gelir. Her zaman beni desteklediniz. Beni her zaman motive ettiniz. Bu yüzden size söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Sadece her şey için ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum.

'BÜYÜK BİR TRABZONSPOR TARAFTARIYIM'

Gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. Ve şunu bilmenizi istiyorum; Trabzonspor'da oynamasam bile büyük bir Trabzonspor taraftarıyım. Her şey için size sonsuza kadar minnettar kalacağım."