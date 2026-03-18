Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takım da ısınmalarını gerçekleştirmek üzere sahaya çıktı.

UMUT NAYIR ORUCUNU AÇIP ISINMAYA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da bugün maça ilk 11'de başlayan Umut Nayir'in ısınma sırasında orucunu açması ise dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan o anlarda; takım arkadaşlarının yanından kısa bir süreliğine ayrılan Umut Nayir çömelip su içerek orucunu açtıktan sonra yeniden ısınma hareketlerini yapmaya geri döndü.