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Yeni sezon öncesi kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Viktor Tsygankov ismi yeniden gündeme geldi.

61 Saat'in haberine göre bordo-mavililer, daha önce kadrosuna katmak istediği Ukraynalı futbolcu için dosyayı tamamen kapatmadı.

MENAJERİ GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Haberde, Tsygankov'un menajerinin birçok kulüple temas halinde olduğu ancak deneyimli futbolcunun henüz herhangi bir takıma transfer olmadığı belirtildi.

GERİ DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetiminin, oyuncu cephesinden yeniden olumlu bir geri dönüş gelmesi halinde transfer planlamasında değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Bu nedenle bordo-mavililerin kanat transferi çalışmalarını sürdürürken Tsygankov dosyasını da yakından takip ettiği aktarıldı.