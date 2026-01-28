Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Bordo-mavili ekip, bir dönem Trabzonspor forması giymiş ve şu anda Başakşehir’de oynayan Yusuf Sarı’ya yöneldi.

OLAIGBE OLMADI

Olaigbe'nin performansından memnun olmayan Trabzonspor, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için sağlık raporu istedi; sonuç olumlu çıkarsa, bordo-mavili ekip, transfer için şartları zorlayacak.

YUSUF SARI'NIN PERFORMANSI

2019-22 yılları arasında Trabzonspor forması giyen hücum oyuncusu, çıktığı 69 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 14 maça çıkan Yusuf Sarı, milli takım formasıyla da 6 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti.