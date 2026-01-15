Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

Bordo-mavili ekiple bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç Brezilyalı forvet, Arap kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

YÜKSEK TEKLİF

Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifin bonuslarla beraber 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Transfer teklifine henüz cevap verilmedi; durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor

Belirleyici olan nokta ise Felipe Augusto'nun transfer teklifine vereceği karar olacak.