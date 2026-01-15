Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Felipe Augusto'ya 15 milyon Euro'luk teklif geldi.

Bordo-mavili ekiple bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç Brezilyalı forvet, Arap kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Trabzonspor’da transfer hareketliliği: Beklenmedik teklif masada - Resim : 1

YÜKSEK TEKLİF

Brezilyalı futbolcu için yapılan teklifin bonuslarla beraber 15 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Transfer teklifine henüz cevap verilmedi; durumun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor

Belirleyici olan nokta ise Felipe Augusto'nun transfer teklifine vereceği karar olacak.