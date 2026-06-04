Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda bordo-mavili ekibin transfer çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Transfer gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sdny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo isimleriyle ilgili konuşan Doğan, söz konusu oyuncuların gündemde olduğunu doğruladı.

“KONUŞULAN İSİMLER DOĞRU”

Transfer çalışmalarının planlanan şekilde ilerlediğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Hocamızın ve scout ekibimizin planlaması çok önceden belliydi. Oyuncularla görüşmeler de daha önce başlamıştı. Transferleri tek tek tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Başlangıçta 6-7 transfer düşünüyorduk ancak bu sayı daha da artabilir. Eksiklerimizi biliyoruz ve hazırlığımızı uzun süredir yapıyoruz. Konuşulan isimler doğru. Birçoğunun transferi tamamlandı, iki oyuncunun transferi de bitmek üzere. Bunun dışında takip ettiğimiz başka isimler de var. Amacımız yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere ulaşmak ve zirve yarışının içinde yer almak.”

Bu açıklamayla Doğan, daha önce adı geçen Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz ve Sdny Cabral’ın yanı sıra Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo’nun da transfer gündeminde olduğunu doğrulamış oldu.

ONANA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Andre Onana hakkında da değerlendirmelerde bulunan Doğan, oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

“Onana ile hemen hemen her gün görüşüyoruz. Maddi anlamda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kaliteli bir oyuncu ve şehri, takımı sevdi. Herkesin kendi planları var ancak önümüzdeki günlerde bu transferde bir aksilik beklemiyorum. Eğer farklı bir gelişme olursa da yönetim olarak gerekeni yaparız.”

“TSYGANKOV’U İZLİYORUZ”

Transfer dönemine hızlı girdiklerini vurgulayan Başkan Doğan, rakip kulüplerin henüz sessiz kalmasını da değerlendirdi:

“Transfer sezonu henüz tam anlamıyla başlamadı. Biz hızlı ilerliyoruz. Herkes şu an tatilde. Bir sorun olacağını düşünmüyorum.”

Doğan, Girona forması giyen Viktor Tsygankov ile ilgili olarak, “İzlediğimiz ve beğendiğimiz oyunculardan biri” ifadelerini kullanırken, Pisa’da oynayan Isak Vural’ın ise gündemlerinde olmadığını söyledi.

“7 OYUNCUMUZA TEKLİF VAR”

Takımdaki bazı futbolculara ilgi olduğunu belirten Doğan, oyuncu satışının öncelikleri olmadığını vurguladı:

“Yedi oyuncumuza teklif var. Ancak bizim hedefimiz zirve yarışında olmak. Bu nedenle çok sayıda oyuncu satmayı düşünmüyoruz. En fazla bir ya da iki oyuncu ayrılabilir. Geçen sezon kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşadık. Bu yıl alternatiflerimizi artırmak istiyoruz. Felipe Augusto’ya teklifler geliyor ancak şu an için netleşmiş bir durum yok.”

“GEREKİRSE 20 MİLYON EURO DA VERİRİZ”

Transfer bütçesiyle ilgili de konuşan Doğan, kulübün hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlar yapabileceğini belirtti:

“Geçen sezon 6-7 milyon euro seviyesinde transferler yaptık. Bu yıl oyuncunun potansiyeline göre daha yüksek rakamlara çıkıyoruz. Trabzonspor gerektiğinde bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir. Hatta bugün ya da yarın 8-10 milyon euro seviyesinde transferlerin gerçekleşmesi muhtemel. Artık bu rakamların üzerine çıkıyoruz.”