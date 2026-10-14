UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tammelan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, yoğun maç takvimine rağmen kadrosuna güvendiğini belirtirken Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

'EN ÖNEMLİ MAÇ YARINKİ MAÇ'

Thomas Reis, üç günde bir maç oynayacaklarını ancak bu tempoya ayak uydurabilecek kadro genişliğine sahip olduklarını vurguladı.

Alman çalıştırıcı, "Her 3 günde bir maç yapacağız ama bunün üstesinden gelebilecek gayet iyi kadromuz var. Yarın en iyi kadroyla sahada olmaya çalışacağız. Konferans Ligi'nde tecrübem var. Konuşmak istediğimiz maç, pazartesi günkü maç değil. En önemli maç, yarınki maç. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz, en iyimizi verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak." şeklinde konuştu.

MUHAMMED SALAH OYNAYACAK MI?

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın KuPS Kuopio karşısında forma giyip giymeyeceği sorulan Reis, ilk 11 tercihini açıklamadı.

Deneyimli teknik adam, "Sizin için önemli ama benim için çok önemli soru değil. Özel bir şartla suni çimde maç oynanacak. Kadromuzda her oyuncumuz hazır. Salah'ın oynayıp oynamayacağını söyleyecek değilim, yarın göreceğiz. Kadroda bütün oyuncuların hazır olduğunu ve bütün oyuncuların elinden geleni vereceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

'HAYAL ETMEK, ÇALIŞMADAN İŞE YARAMAZ'

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Thomas Reis, önceliklerinin lig aşamasını geçmek olduğunu söyledi.

Reis, "Kulübün hırslarından, gelecek hedeflerinden ilk geldiğimde bahsetmiştim. Uluslararası turnuvada oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçebilmek ama yarınki başlangıç önemli. İlk puanlarımızı almaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayal etmek, çalışmadan işe yaramaz. Önümüzde 6 maç var. Bu hedefi en iyi şekilde geçmek ve yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Önce 6 maçta en iyi sonuçlar alabilmeyi hedefliyoruz." dedi.

BAYERN MÜNİH ÖRNEĞİYLE REHAVET UYARISI

Finlandiya deplasmanının kolay geçmeyeceğine dikkat çeken Reis, Bayern Münih'in dün Viking ile berabere kaldığı maçı örnek gösterdi.

Büyük takımların da beklenmedik sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Alman teknik adam, "Dün Bayern'de büyük sıkıntı çekti. Bu tür maçlarda, sahayla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu iyi mantaliteyle göstermeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Reis'in bu sözleri, KuPS Kuopio karşısında oyuncularının rakibi küçümsememesi gerektiğine yönelik bir uyarı olarak değerlendirildi.

'ONANA'YI ARTI 1 OYUNCU OLARAK KULLANABİLİRİZ'

Trabzonspor Teknik Direktörü, kaleci Andre Onana'nın oyun kurulumundaki rolüne de dikkat çekti.

Rakibin önde baskı yapan bir takım olduğunu belirten Reis, Onana'nın ayak kalitesinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Alman çalıştırıcı, "Onana gibi topla çok iyi kaleciniz varsa bunu kullanırsınız, oyun kurulumunda ekstra opsiyon sağlayabilir. Rakibin kaybettiği son maçı şanssız kaybettiğini düşünüyorum, maçı kazanabilirdiler. Güçlü takımla oynayacağız. Önde basan takımla karşılaşacağız. Onana'yı artı 1 oyuncu olarak sahada değerlendirebiliriz. Oyun kurulumunda büyük faydalar, fırsatlar oluşturabilir. İlginç ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bizden yana olacak." ifadelerini kullandı.