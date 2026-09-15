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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz temsilcisinin, şu anda Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis için hem kulübüyle hem de 52 yaşındaki Alman çalıştırıcının kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin, yeni teknik adam konusunda hata yapmamak adına görüşmeleri hassasiyetle yürüttüğü belirtiliyor.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL

Türkiye'deki futbolseverlerin yabancı olmadığı Thomas Reis, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Samsunspor'da görev yapmıştı.

Kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 72 resmi karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde eden Alman teknik adam, 1.63'lük puan ortalaması yakalamıştı.

Kariyerine Bulgaristan'da devam eden Reis'ın takımı Ludogorets, ligde topladığı 23 puanla, 25 puanlı lider Levski Sofia'nın hemen ardından 2. sırada şampiyonluk takibini sürdürüyor. Trabzonspor yönetiminin, bu transferde kısa süre içerisinde somut adımlar atması bekleniyor.