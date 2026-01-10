Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bordo Mavililer, Chibuike Nwaiwu transferinin ardından stoper rotasyonunda Serdar Saatçı ile yollarını ayırmaya kararı alndı.
Bir süredir Kayserispor ile transfer görüşmelerinde bulunan Serdar Saatçı'nin Süper Lig ekibinden gelen teklifi reddettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye hazırlandığı kaydedildi.
HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, takımın genç stoperlerinden Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.
Anlaşma kapsamında 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.
Genç oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı.