Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bordo Mavililer, Chibuike Nwaiwu transferinin ardından stoper rotasyonunda Serdar Saatçı ile yollarını ayırmaya kararı alndı.

Trabzonspor'da sürpriz gelişme: Nwaiwu'nun gelişiyle birlikte ayrıldı - Resim : 1

Bir süredir Kayserispor ile transfer görüşmelerinde bulunan Serdar Saatçı'nin Süper Lig ekibinden gelen teklifi reddettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye hazırlandığı kaydedildi.

HT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, takımın genç stoperlerinden Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı.

Anlaşma kapsamında 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

Genç oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı.